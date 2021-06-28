На Южном Урале появится ресурсный центр для повышения квалификации педагогов

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28 июня 2021, 19:26 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Он будет создан на базе лицея, ученики которого побеждают на всероссийских и международных олимпиадах.

Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил физико-математический лицей №31. Эта образовательная организация входит в топ-500 лучших российских школ и топ-25 учебных заведений, демонстрирующих наиболее высокие результаты.

В рамках визита глава региона пообщался с директором Александром Поповым и выпускниками лицея этого года — победительницей первой европейской и всероссийской олимпиад по информатике Екатериной Шиляевой, а также золотым медалистом международной олимпиады по тому же предмету Евгением Карповичем. Алексей Текслер восхитился достижениями молодых южноуральцев и выразил надежду, что после окончания учебы они вернутся в Челябинскую область.

Предметом беседы с Александром Поповым стали результаты по ЕГЭ южноуральских школьников. По ее итогам было принято решение создать на базе физико-математического лицея как одного из ведущих учебных заведений региона ресурсный центр. В нем будут стажироваться педагоги со всей области, в том числе, студенты педагогического университета.

«Мы переговорили с руководителем министерства образования и науки Челябинской области и договорились о том, что 31 лицей станет ресурсным центром для педагогов в части повышения квалификации, и, что очень важно, не только педагогов, — подчеркнул Алексей Текслер. — Тем студентам, которые у нас учатся в педагогическом университете, тоже очень важно понимать передовые технологии, то, как можно обучать, вовлекать ребят в процесс образования и становиться по-настоящему лучшими».

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