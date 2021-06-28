Осуждённый мэр Евпатории будет отбывать наказание в Крыму​

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июня 2021, 18:17 Источник: Аргументы недели-Крым

Андрей ФИЛОНОВ уже прошел карантинный период и должен быть расписан на обязательные работы.

Как рассказал «Аргументам недели – Крым» адвокат, ведущий его дело, отбывать наказание в Керчь ФИЛОНОВА отправили согласно крымской прописке.

«Он уже там около двух месяцев. Нами поданы документы в кассацию, но слушание дела еще не назначено», - пояснил Александр ВОЛЬВАЧ.

Напомним, что Андрея ФИЛОНОВА задержали в апреле 2019 года. Ему вменяли превышение должностных полномочий и причинение ущерба в размере 38 миллионов рублей. Суд первой инстанции приговорил его к 3 годам 8 месяцам колонии-поселения, но в апелляции, где ФИЛОНОВ надеялся на снисхождение вплоть до оправдания, наказание неожиданно ужесточили до 6 лет 6 месяцев и отбывать срок предписали уже в колонии общего режима, условия пребывания в которой сильно в худшую сторону отличаются от условий колонии-поселения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости