Аргументы Недели Общество 13+

Осуждённый мэр Евпатории будет отбывать наказание в Крыму​

, 18:17 Источник: Аргументы недели-Крым

Осуждённый мэр Евпатории будет отбывать наказание в Крыму​

Андрей ФИЛОНОВ уже прошел карантинный период и должен быть расписан на обязательные работы.

Как рассказал «Аргументам недели – Крым» адвокат, ведущий его дело, отбывать наказание в Керчь ФИЛОНОВА отправили согласно крымской прописке.

«Он уже там около двух месяцев. Нами поданы документы в кассацию, но слушание дела еще не назначено», - пояснил Александр ВОЛЬВАЧ.

Напомним, что Андрея ФИЛОНОВА задержали в апреле 2019 года. Ему вменяли превышение должностных полномочий и причинение ущерба в размере 38 миллионов рублей. Суд первой инстанции приговорил его к 3 годам 8 месяцам колонии-поселения, но в апелляции, где ФИЛОНОВ надеялся на снисхождение вплоть до оправдания, наказание неожиданно ужесточили до 6 лет 6 месяцев и отбывать срок предписали уже в колонии общего режима, условия пребывания в которой сильно в худшую сторону отличаются от условий колонии-поселения.

 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

АОл

В мире

Baijiahao: Россия сможет разгромить Японию в случае войны за Курилы с помощью ударов бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М

Стало известно, как Россия уничтожит Японию в случае войны за Курилы

Российская Федерация сможет разгромить Японию с помощью ударов стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М в случае войны за Курильские острова. На это указывается в материале, появившемся в сети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью