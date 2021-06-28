Победительницей Европейской олимпиады по информатике стала московская школьница

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28 июня 2021, 17:26

В этом году впервые прошла Европейская олимпиада по информатике для девочек. Абсолютной победительницей стала ученица 11 класса Алиса Гладченко из школы Центра педагогического мастерства. Семиклассница из школы № 2007 ФМШ Дарья Грекова и десятиклассница Екатерина Порай из школы «Летово» завоевали золото.

Тренерами российской сборной выступили доцент факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Андрей Станкевич, заведующая кафедрой информатики в СУНЦ МГУ и старший методист ЦПМ Елена Андреева.

«В олимпиаде приняли участие девочки не только из различных стран Европы, но и из США, Японии, Бразилии и других стран. Успех нашей сборной показывает, что все те возможности, которые созданы в столице для занятий информатикой дают свои результаты. В нашей команде помимо абсолютных победительниц мне хотелось бы отметить семиклассницу Дарью Грекову. Она добилась успеха в столь юном возрасте, в том числе и благодаря программам дополнительного образования, которые реализуются в московских школах. Хотим пожелать ей успехов на международном уровне в дальнейшем», – рассказала Елена Андреева, сообщает сайт московской мэрии.

Соревнования проходили в дистанционном формате по модели Международной олимпиады по информатике.

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