Калмыкия: оправданное убийство

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28 июня 2021, 17:45 Марина Галюченко

Фото из открытых источников

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Калмыкия. Степная республика в составе Российской Федерации. Основой экономики Республики является сельское хозяйство, на долю которого приходится 37 % экономической деятельности. В основном это животноводство. Жаркий климат, степной ветер, высыхающая трава под палящими лучами, отсутствие достаточного количества воды создают тяжелые условия для содержания скота. Но калмыки трудолюбивый, степной народ и животноводство для них привычный образ жизни на протяжении многих поколений. Администрацией региона предпринимаются меры по поддержке сельских тружеников: выделяются в аренду пастбища, осуществляются инспекторские проверки за содержанием в надлежащем виде скота, ветеринарная помощь и многие другие мероприятия для развития животноводства в регионе. В этой отрасли экономики Калмыкии в основном заняты сельские жители. Для многих сельчан это единственный источник дохода и они отдают этой работе не только все силы, энергию, но порой и жизнь... Это не голословное утверждение. Чудовищное преступление, которое произошло совсем недавно в одном из сел Калмыкии, дает основание утверждать, что жизнь человека ничего не стоит, когда речь идет о нездоровой конкуренции между крестьянско-фермерскими хозяйствами в битве за содержание животных и их выпасе на арендованных землях.

Предыстория конфликта, который унес жизнь молодого парня такова. В селе Харба Юстинского района жили по соседству две семьи: Эрдниевы и Ангариковы. Как односельчане особо не конфликтовали, поддерживали обычные соседские отношения. Правда, глава семьи Эрдниевых Станислав среди односельчан слыл достаточно скрытным и даже конфликтным человеком с эмоциональным взрывным характером. Всюду ходит с карабином, при любой конфликтной ситуации срывается на крик и, по словам односельчан, не гнушается припугнуть расстрелом(!). Угрозы эти были не беспочвенны: Станислав дважды судимый, причем одна судимость была за огнестрельное ранение односельчанина. Но по мировому соглашению конфликт улажен(!), пострадавший сейчас инвалид. Но эта история просто характеризует главу семьи и те морально-этические нормы, которые царят в семьи Эрдниевых. Односельчане побаиваются вступать в конфликт с Эрдниевыми. Мало ли — обозлится глава семьи и что тогда - бежать из родных мест из-за гнева «хозяина степи»? А именно так, по словам односельчан, Станислав себя считает. Конечно, сельчане просят не называть их фамилии в целях сохранения своей жизни. Напуганы они после того, как сын Станислава расстрелял своего односельчанина. Именно это преступление и есть основа журналистского расследования, которое ведет наша редакция.

Семья Эрдниевых считается весьма зажиточной, на жену Эрдниева-старшего оформлено ИП: она возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство. В аренде у семьи Эрдниевых находится шесть участков КФХ «Йиси» и они граничат с животноводческой стоянкой СПК «Харба», где с 10 сентября 2019 года чабаном трудился Арлтан Агариков. По постановлению Правительства Республики Калмыкия от 27 апреля 2006 г. за № 158 утверждены нормы нагрузки скота на пастбище. Объясняя обычными словами, пастбище для выпаса должно соответствовать поголовью скота. Именно борьба за выпас скота и стала причиной затяжного конфликта между семьей Эрдниева и Арлтаном Ангариковым, приведшим к тягчайшему преступлению в отношении Арлтана. В ходе журналистского расследования в распоряжении редакции оказался ответ Прокуратуры Юстинского района на заявление отца убитого Арлтана о том, что в ходе проверки выявлено, что у Эрдниевых в их владении скота больше, чем указано в документах и прокуратурой направлено в Административную инспекцию предписание о привлечении Эрдниевой Валентины к административной ответственности за выявленные нарушения. На протяжении работы Ангарикова в СПК «Харба» с сентября 2019 г. сотрудники КФХ «Йиси» до 11 марта 2020 г. неоднократно пасли скот на территории животноводческой стоянки, где работал Ангариков. Весь 2019 год был засушливым и для каждого чабана пастбища были, что называется на вес золота. Только, похоже, Эрдниев Станислав, его сын Ирик и сотрудник КФХ «Йиси» Бембеев считали, что их животным ну просто необходимо больше травы, чем подопечным Ангарикова. С учетом того, что в соответствии с ответом Прокуратуры стадо у Эрдниевых было больше, чем официально зарегистрировано по документам, то и корма требовалось больше. Ангариков неоднократно просил не выпасать скот КФХ «Йиси» на территории, которая закреплена за другим хозяйством. Просьбы и требования Арлтана были обоснованными, он ведь нес ответственность перед работодателем, да и своему стаду из-за стада Эрдниевых стало не хватать корма. В ответ на это Станислав в агрессивной форме стал угрожать своему односельчанину убийством! Арлтан не имел привычки жаловаться, тем более, воспитанный в традициях почтения к старшим, говорил лишь об одном своим родителям, что он мечтает за чашкой чая поговорить с взрослым человеком и уладить конфликт. У Арлтана были большие планы на жизнь. Он мечтал набраться опыта работы в животноводческом хозяйстве, начиная свой путь от чабана и со временем организовать свое ИП. Родители Ангарикова всецело поддерживали стремление своего сына и помогали молодой семье, в которой уже подрастал сын Арлтана. И хотя труд животновода был не из легких, молодой парень трудился с полной отдачей сил. Вот поэтому и радел за вверенное ему стадо.

Конфликт между старшим Эрдниевым и Арлтаном 15 июля 2020 года стал входить в острую фазу. Ангариков подъехал на мотоцикле к Станиславу Эрдниеву, который находился в автомобиле «Нива» вместе со своим помощником Бембеевым и попросил Бембеева отогнать их стадо с участка «Харбы». Эрдниев, управляя своей машиной, протаранил мотоцикл, на котором сидел Ангариков. Арлтана в этот раз спасло то, что мотоцикл был без движения. Но без травм не обошлось: была повреждена рука, о чем имеется справка из травмпункта, да и мотоцикл серьезно пострадал. Для родителей Арлтана, его братьев и односельчан это происшествие стало шоком. В правоохранительные органы было подано заявление с приложением справки из травмпункта, фотографиями разбитого мотоцикла. Да вот только следствие в действиях С. Эрдниева не усмотрело состава преступления и в возбуждении уголовного дела было отказано. А ведь согласно жалобе отца Арлтана на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела была еще и угроза убийством. Получается, при очевидности совершенного наезда, травме руки и разбитого мотоцикла — нет вины? Или личные связи старшего Эрдниева помогли ему избежать справедливого расследования? Надеемся, что ответы на эти вопросы обязательно будут.

Самое страшное произошло 14 августа 2020. Через месяц после показательно-устрашающего акта со стороны Станислава Эрдниева, его сын Ирик двумя выстрелами из карабина в упор расстрелял Арлтана. Трагедия произошла ранним утром, когда Ангариков опять попросил отогнать скот Эрдниевых с участка «Харбы». То есть семейство Эрдниевых взяло на себя средневековое право инквизиции - решать кому можно жить, а кого лишать жизни, как помеху для выпаса своего скота? Чудовищно! Дальнейшие события вызывают по меньшей мере недоумение, а если быть более точными в формулировках, негодование по поводу суда над человеком, который совершил особо тяжкое преступление, нарушив при этом конституционно закрепленное право человека на жизнь! Само следствие установило вину Ирика Эрдниева, что отражено в протоколе судебного заседания. Судебное заседание под председательством судьи Даваева А.Ю. проходило с участием коллегии присяжных заседателей. В протоколе судебного заседания ясно указывается, что подсудимый задумал совершить убийство, инициировав указанное преступление под необходимую оборону. Подсудимому вдруг показалось, что Ангариков может в него выстрелить из пистолета. Да только охотничье ружье уже было у Ирика заряжено девятью патронами и, по его же признанию, он испытывал личную неприязнь к Арлтану. Не стал он ждать нападения, взял и выстрелил первым. Преступление очевидно! Да только наказания не последовало. Вердикт присяжных: его признали невиновным, оправдали и фактически освободили из-под стражи в зале суда! Горе родителей, жены и родственников молодого парня трудно описать словами. Они лишились своего родного человека, сын остался без отца, а преступник празднует победу! Во время следствия по преступлению были странные факты, которые наводят на мысль, что были включены какие-то свойские схемы со стороны семейства Эрдниевых. Мать и сестра Ирика 28 августа пришли в дом к Ангариковым, но не за тем, чтобы принести элементарное соболезнование и попросить прощения за своего сына и брата, лишившего жизни Арлтана, нет: сестра Ирика нанесла побои матери убитого, о чем свидетельствует постановление Юстинского районного суда об административном наказании в отношении Эрдниевой А.С. Еще знаковый факт о не совсем компетентном составе присяжных указан в апелляционной жалобе государственного обвинителя Д.В.Абушинова, где он в соответствии со своей профессиональной компетенции, четко указывает на факты психологического давления на коллегию присяжных со стороны председательствующего, а также на умышленное затягивание самого заседания, которое закончилось в 23 часа 37 минут(!). Государственный обвинитель в апелляционной инстанции просит отменить вердикт присяжных, отправить дело на доследование и заключить Эрдниева И. под стражу.

Это дело взято под контроль общественным деятелем правозащитником из Элисты Абдулмуслимовым Ш., который, похоже, усматривает коррупционную составляющую в действиях определенного круга лиц.

Такая вот битва за корм для животных, лишившая жизни молодого парня, который выжил в армии, выжил на вахтовой работе в Москве, вернулся на родину, чтобы жить и работать, но не угодил «хозяину степи». Жена Арлтана теперь растит без отца сына, мама Арлтана теряет здоровье от горя, отец Арлтана находит в себе силы и мужество противостоять влиятельному «хозяину». Впереди апелляционный суд. Редакция внимательно следит за ходом данного дела и обязательно будет информировать своих читателей о результате рассмотрения дела в апелляционной инстанции.

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