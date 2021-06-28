Что нам ждать в июле от Госдумы: какими будут пособия на детей от 8 до 17 лет и выплаты будущим мамам

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28 июня 2021, 17:24

Фото: Председатель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнёры», кандидат юридических наук

Председатель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнёры», кандидат юридических наук, известный юрист Александр Карабанов сделал разъяснения по поводу новых мер государственной поддержки детей и беременных женщин.



Пособие на детей от 8 до 17 лет



Право на выплату имеют единственные родители или родители (иные законные представители), которые получают алименты по решению суда.



Единственным родителем признаётся тот, кто указан в записи акта о рождении, если в ней нет сведений о втором родителе или сведения об отце внесены по заявлению матери ребёнка, либо если второй родитель умер или признан безвестно отсутствующим.



Ребёнку должно быть от 8 до 17 лет, а среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте.



Размер пособия



Ежемесячная выплата на детей от 8 до 17 лет составит 50 % прожиточного минимума для детей в регионе. В среднем по стране это порядка 5 650 руб.



Если в семье несколько детей в этом возрасте, она выплачивается на каждого ребёнка с единственным родителем или на каждого ребёнка, на которого предусмотрены алименты на основании судебного решения.



Сроки выплаты



Предполагается, что пособие назначат со дня, когда ребёнку исполнилось 8 лет, если обращение подали не позднее шести месяцев с этой даты, но не ранее чем с 1 июля 2021 года. Если заявление подали позже – то со дня обращения.



Продлевать его нужно будет через 12 месяцев.

Прекратится выплата, когда ребёнку исполнится 17.



Новые выплаты для беременных



Будущие мамы, срок беременности которых составляет шесть и более недель и которые встали на учёт в медорганизациях в ранние сроки (до 12 недель), смогут расчитывать на дополнительную поддержку.



Если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный в регионе, они получат новую ежемесячную выплату.



Размер помощи



Ежемесячное пособие беременным составит 50 % прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ. В среднем по стране это около 6 350 руб.



Новая выплата придёт на смену единовременного пособия женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, которое в 2021 году составляет 708,23 руб.



Сроки выплаты



Это пособие будущим мамам назначается ПФР при наличии беременности сроком не менее 12 недель.

Если обратиться за выплатой в течении 30 дней с постановки на учёт по беременности, то она будет выплачиваться с месяца, в котором мама встала на учёт, но не ранее шести недель беременности. Если после 30 дней с даты постановки на учёт – то с месяца обращения. Пособие будет выплачиваться ежемесячно до рождения ребёнка.



Что ещё нужно знать



Остальные условия назначения и пособия беременным, и пособия на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет, а также требования к составу семьи и перечню видов доходов, учитываемых при расчёте среднедушевого дохода, необходимые документы и формы заявлений об их назначении устанавливаются Правительством России.



Больничные на детей до 8 лет



Родители, воспитывающие маленьких детей, получат дополнительную защиту. Они будут получать увеличенные больничные по уходу за больным ребёнком до 8 лет - 100% среднего заработка независимо от стажа.



Эта сумма не будет зависеть от того, лечат ли ребёнка в стационарных или амбулаторных условиях.

Напоминаем, что максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 руб.

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