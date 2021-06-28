На 77-м году жизни умер основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов

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28 июня 2021, 16:30 Источник: ТАСС

Георгий Мамиконов, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Пресс-секретарь шоу-группы «Доктор Ватсон» Вера Воронина сообщила, что заслуженный артист России, основатель и руководитель коллектива Георгий Мамиконов скончался на 77-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные новой коронавирусной инфекцией.

«Коронавирус. У него началась мерцательная аритмия, то есть сердце перестало выдерживать. Он был в больнице с 11 июня, а сегодня его не стало», - поделилась она.

Георгий Мамиконов родился в Москве 25 марта 1945 года. С 1971 года работал в «Москонцерте», с 1973 по 1978 гг. выступал в ВИА «Верные друзья». В 1985-м году артист создал группу «Сюрприз», впоследствии переименованную в «Доктор Ватсон».

Ранее сообщалось, что из-за осложнений, вызванных коронавирусом, на 40-м году жизни умер российский актер Артем Анчуков.

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