Роспотребнадзор пока не разрешает купаться в море у Ялты и неизвестно сколько ещё продлится запрет

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июня 2021, 15:54 Источник: Аргументы Недели-Крым

Фото: depositphotos.com

Отбирать пробы будут в течение трех дней. На это время и до вынесения результата по качеству купаться запрещено.



Глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю уточнила, что отдыхающие, которым запрещено погружение в море, могут при этом не ограничивать себя в приеме солнечных ванн.



Прибрежная вода у Ялты еще мутная – взвесь не осела и МЧС не может приступить к обследованию дна. Так что ограничения по купанию возможно затянутся.







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