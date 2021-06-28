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Роспотребнадзор пока не разрешает купаться в море у Ялты и неизвестно сколько ещё продлится запрет

, 15:54 Источник: Аргументы Недели-Крым

Роспотребнадзор пока не разрешает купаться в море у Ялты и неизвестно сколько ещё продлится запрет
Фото: depositphotos.com

Отбирать пробы будут в течение трех дней. На это время и до вынесения результата по качеству купаться запрещено.

Глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю уточнила, что отдыхающие, которым запрещено погружение в море, могут при этом не ограничивать себя в приеме солнечных ванн.

Прибрежная вода у Ялты еще мутная – взвесь не осела и МЧС не может приступить к обследованию дна. Так что ограничения по купанию возможно затянутся.


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