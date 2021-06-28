Бочкарев: Строительство скоропомощного стационара для больницы имени Филатова завершат к 2023 году

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28 июня 2021, 15:05

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что стационарный комплекс скорой помощи на территории городской клинической больницы №15 имени Филатова на востоке столицы будет достроен к 2023 году.



«В Москве сегодня продолжается активное строительство новых объектов здравоохранения, в частности, инфраструктуры для оказания экстренной медицинской помощи. Например, по адресу: ул. Вешняковская, д. 23, идет строительство скоропомощного стационарного комплекса для городской больницы №15. Завершить строительство планируем к 2023 году», - рассказал Бочкарев.



Он отметил, что на сегодняшний день выполнены работы по разработке котлована. Заместитель мэра столицы уточнил, что уже завершен вынос инженерных сетей из пятна застройки, близятся к окончанию работы по монтажу каркаса фундаментной плиты, а также на 60% выполнена заливка и укладка бетона фундаментной плиты.



Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что к концу 2022 года в Москве планируется ввести 45 новых объектов здравоохранения.



«Развитие медицинской инфраструктуры города особенно в период пандемии остается одной из наших ключевых задач. Необходимо не просто сохранить высокие темпы строительства объектов здравоохранения, но и по возможности их нарастить, чтобы город был готов к любым вызовам в будущем», - отметил заместитель мэра Москвы.





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