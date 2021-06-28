Нилов положительно отнесся к инициативе выдавать школьникам сертификаты на курсы по подготовке к ЕГЭ

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28 июня 2021, 14:30

Государственная дума, фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Ярослав Нилов, занимающий пост главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, поделился своим мнением насчет инициативы выдавать учащимся школ в России специальные сертификаты для оплаты курсов по подготовке к ЕГЭ. Речь идет о школьниках из экономически неблагополучных семей.

В беседе с RT он подчеркнул, что всегда поддерживает предложения, касающиеся дополнительных мер поддержки нуждающимся российским семьям. Он отметил, что особенно важной сферой в этом плане является образование. Нилов считает, что в стране следует внедрить “критерии нуждаемости”.

По словам депутата, он поддерживает инициативу Анны Маркс, директора Института прогрессивного образования, выдавать такой категории школьников упомянутые сертификаты. При этом Маркс ранее выступила за то, чтобы номинал такого документа по одному предмету составлял как минимум 20000 руб.

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