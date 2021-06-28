«Авито Работа»: За год в России в два раза увеличилось количество вакансий с удалённым графиком работы

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28 июня 2021, 14:02

pixabay.com

На российской территории число вакансий с возможностью удаленной занятости в первом летнем месяце текущего года увеличилось в два раза, если сравнивать с июнем минувшего года. Этой информацией поделился RT со ссылкой на специалистов “Авито Работа”.

По словам Артема Кумпеля, управляющего директора данной компании, в последнее время представители бизнеса в большинстве случаев предлагают вакансии с удаленным графиком работы в следующих сферах: телеком, IT и интернет. Речь идет о 25% от общего количества публикуемых работодателями предложений удаленной занятости. Это диспетчеры, консультанты, специалисты по продажам в Сети, а также операторы кол-центров.

Аналитики “Авито Работа” подчеркнули, что в течение последних 12 месяцев российские граждане стали больше интересоваться дистанционной занятостью - на 41%. Так, на 62% наблюдался рост такого спроса в сфере продаж, на 56% - в сфере IT. Кумпель отметил, что работа на удаленке позволяет гражданам не стоять в пробках, не тратить деньги на проезд, уделять больше времени близким.

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