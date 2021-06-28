SuperJob: 32% компаний Москвы и Подмосковья выполняют рекомендации по работе в жару

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июня 2021, 13:39

pixabay.com

В ходе проведенного сервисом по поиску работы SuperJob опроса удалось выяснить, насколько в компаниях Москвы и Подмосковья придерживаются рекомендаций Роспотребнадзора по работе в жару. Доступ к результатам исследования получил RT.

Оказалось, что 32% работодателей российской столицы и столичного региона уже выполнили подобные рекомендации. 4% представителей бизнеса сообщили, что выполнят их совсем скоро.

47% работодателей заявили о неготовности придерживаться рекомендаций ведомства. В компаниях связали это с тем, что с юридической точки зрения они не обязаны им следовать.

Кроме того, большинство опрошенных работающих жителей столицы и Подмосковья пожелали, чтобы в период жары их начальство внедрило послеобеденный отдых.

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