Южноуральцев наградят за вклад в национальную политику

На этой неделе начинается прием заявок на соискание премии губернатора Челябинской области.
Управление общественных связей регионального правительства с 1 по 30 июля будет принимать документы на соискание премии губернатора Челябинской области в сфере государственной национальной политики.
Награду ежегодно вручают южноуральцам, внесшим вклад в укрепление единства российской нации, в поддержку этнокультурного и языкового многообразия региона, традиционных духовно-нравственных ценностей. Соискатели могут быть выдвинуты государственными органами, Общественной палатой Челябинской области, редакциями СМИ, образовательными организациями и НКО.
Напомним, что по итогам 2020 года премию получили 10 жителей Челябинской области, церемонию вручения провел глава региона Алексей Текслер.
Подробная информация представлена на сайте правительства.
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