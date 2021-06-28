Южноуральцев наградят за вклад в национальную политику

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28 июня 2021, 12:40 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

На этой неделе начинается прием заявок на соискание премии губернатора Челябинской области.

Управление общественных связей регионального правительства с 1 по 30 июля будет принимать документы на соискание премии губернатора Челябинской области в сфере государственной национальной политики.

Награду ежегодно вручают южноуральцам, внесшим вклад в укрепление единства российской нации, в поддержку этнокультурного и языкового многообразия региона, традиционных духовно-нравственных ценностей. Соискатели могут быть выдвинуты государственными органами, Общественной палатой Челябинской области, редакциями СМИ, образовательными организациями и НКО.

Напомним, что по итогам 2020 года премию получили 10 жителей Челябинской области, церемонию вручения провел глава региона Алексей Текслер.

Подробная информация представлена на сайте правительства.

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