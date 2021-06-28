В России за сутки больницы покинули 12626 человек после коронавируса

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28 июня 2021, 12:44

pixabay.com

За истекшие сутки в России стены медицинских учреждений покинули после выздоровления от коронавирусной инфекции 12626 человек. За весь период пандемии в стране выписали 4 969 340 граждан.

По данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в Москве и столичном регионе за прошедшие сутки показатель составил 4433 и 1813 человек соответственно. Что касается Санкт-Петербурга, то там выписали 1304 граждан.

При этом за последние 24 часа в российской столице обнаружили 7246 носителей коронавируса. В Московской области и городе на Неве показатель составил 2722 и 1335 соответственно.

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