Собянин рассказал о строительстве в ТиНАО крупнейшего в Европе архива

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28 июня 2021, 12:29

Фото: соцсети

Мэр Москвы осмотрел строящееся здание роботизированного архивного комплекса в Сахарово в ТИНАО.



«В Москве строится самый крупный в Европе автоматизированный комплекс архивного хранилища. В России аналогов этому нет, в мире их единицы. Здесь все будет храниться в самом надлежащем виде, защищенно, и самое главное, что обработка всех архивных данных будет происходить в считаные минуты. Здесь будут применяться роботизированные системы, системы искусственного интеллекта», - сообщил Сергей Собянин.



Он подчеркнул, что архивная служба столицы перейдет на качественно новый - цифровой уровень работы. По словам мэра Москвы, ввод нового здания позволит освободить десятки тысяч квадратных метров в других учреждениях города: в поликлиниках, в больницах, в архивных зданиях.



«Это просто на порядок изменит всю систему архивации, хранения и эффективности данной работы. Это будет удобно как учреждениям, так и для граждан, которые будут уверены, что их архивные данные надежно защищены и своевременно будут выдаваться по запросу», - подчеркнул Сергей Собянин.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что документы московских архивов хранятся в пяти специализированных и 42 приспособленных для этих целей зданиях и помещениях. Также архивные материалы занимают более 90 тыс. кв. м в учреждениях здравоохранения, социальной защиты и образовательных организациях.



В целях модернизации архивного дела было принято решение построить ультрасовременный роботизированный комплекс с интеллектуальной системой управления информационным массивом, который должен обеспечить максимальную сохранность социально значимых документов. Общая площадь пятиэтажного архивохранилища, возводимого вблизи дер. Сахарово, составит 59,6 тыс. кв. м. Еще 11,2 тыс. кв. м займет центр управления архивом.



Мощность архива составит до 100 млн единиц хранения, что полностью покрывает текущие и перспективные потребности города. Штат работников составит 348 человек.



Для оснащения роботизированного архивного комплекса будет использовано наиболее современное оборудование: крупнейшего в Германии завода металлоконструкций Bito Lagertechnik, мирового лидера по производству конвейерной техники австрийской компании TGW и крупнейшего производителя кранов штабелеров немецкой фирмы Dambach Lagersysteme.



В здании архивохранилища будет создана специальная среда с пониженным содержанием кислорода, что исключит возможность пожара и горения бумаг. Видеонаблюдение и учет контроля доступа обеспечат конфиденциальность. Интегрированная система безопасности защитит персональные данные, хранящиеся в архиве.



Отмечается, что в течение дня комплекс сможет обрабатывать около 2 тыс. обращений граждан и организаций - 300 запросов в час.





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