В Москве за 24 часа подтвердили максимум летальных исходов пациентов с COVID-19
28 июня 2021, 12:30
За последние сутки в российской столице зафиксировали максимальное число смертей пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Речь идет о 124 скончавшихся гражданах.
При этом в Санкт-Петербурге за аналогичный период скончались 110 носителей COVID-19. Этой информацией поделились в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении говорится, что за 24 часа в России общее число летальных исходов пациентов с COVID-19 увеличилось на 611. Таким образом, до настоящего времени в стране скончались с таким заболеванием 133 893 человека. Кроме того, в сводке сказано, что в Бурятии за истекшие сутки умерли 23 человека с коронавирусом.
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