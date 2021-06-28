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В России подтвердили 21650 новых случаев заражения COVID-19

, 12:20

В России подтвердили 21650 новых случаев заражения COVID-19
pixabay.com

За последние сутки в России обнаружили 21650 носителей коронавируса. Данная информация поступила от оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Днем ранее в стране подтвердили 20538 случаев инфицирования. За истекшие 24 часа на российской территории зафиксировали 611 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом накануне в стране скончались 599 граждан с таким заболеванием. С начала пандемии умерли 133 893 носителя COVID-19.

В российской столице за сутки зафиксировали летальный исход 124 пациентов, зараженных коронавирусом. Это максимальный показатель за весь период пандемии. До настоящего времени в России выявили 5 472 941 носителя COVID-19.

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