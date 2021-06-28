Жителей Челябинской области предупредили о сайтах-клонах официального портала стопкоронавирус.рф

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июня 2021, 11:37 Татьяна Михайлова

Ресурсы, которые копируют сайт стопкоронавирус.рф, распространяют недостоверную информацию

Южноуральцам рассказали, что у официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) https://стопкоронавирус.рф?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link стали появляться клоны. Для введения в заблуждение пользователей интернета мошенники имитируют название и символику официального портала. С помощью поддельных сайтов злоумышленники пытаются получить информацию о банковских картах, обманывают при получении социальных выплат.

Жители области могут получить оперативные данные о распространении коронавируса, узнать о вакцинации и записаться на прививку только на сайте стопкоронавирус.рф. Он носит исключительно информационный характер и не предоставляет услуги.

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