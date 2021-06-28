Собянин представил основные проекты благоустройства четырех районов ЗАО

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28 июня 2021, 11:04 Источник: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы в блоге на своем персональном сайте рассказал об основных проектах благоустройства четырех районов на западе столицы.



«Продолжаю рассказывать о создании качественного общественного пространства в жилых районах в 2021 году. Сегодня речь пойдет о некоторых проектах в Западном округе. Два из них реализуем в Солнцево», - говорится в сообщении.



По словам Сергея Собянина, будет выполнено благоустройство Солнцевского проспекта - с учетом того, что главная улица района используется жителями для транзита к станции метро, Центральному парку, а также для прогулок и отдыха.



«В рамках проекта предусмотрена модернизация существующих пешеходных связей. Вдоль проспекта будет создано 12 зон отдыха, где можно с комфортом провести время в тени деревьев. Зелени станет больше. Проспект украсят новые кустарники и цветы. Для удобства прогулок в вечернее время поставим новые энергосберегающие светильники. Проведем реконструкцию детской площадки на Солнцевском проспекте, д. 5а», - сообщил мэр столицы.



В этом же районе планируется благоустроить территорию, прилегающую к Солнцевскому отделу ЗАГС по адресу: Боровский проезд, д. 2.



«Сейчас ей не хватает ухоженности и изюминки. Возле дворца бракосочетания высадим кустарники и разобьем цветочные клумбы. Обустроим зоны для фотосъемки - с беседкой, коваными качелями и арт-объектами. Еще одним украшением проекта станет фонтан со светодинамической подсветкой. По живописной пешеходной дорожке можно будет прогуляться от ЗАГСа до набережной Терешковского пруда. В результате территория возле ЗАГСа станет комфортной для молодоженов, их родных и друзей и для всех жителей Солнцево», - отметил Сергей Собянин.



Также благоустройство будет проведено в Ново-Переделкино и Тропарево-Никулино.



«В Ново-Переделкино приведем в порядок сквер с прудом на ул. Федосьино. Реконструируем дорожно-тропиночную сеть и устроим цветники. Обновим породный состав зеленых насаждений, высадив березу, клен, иву, иргу, рябину, черемуху. На детской площадке покрытие и оборудование требуют замены. После реконструкции она заиграет новыми красками и станет более привлекательной для ребятишек. Возле пруда появятся удобные зоны отдыха - с навесами и шезлонгами», - говорится в сообщении Мэра Москвы.



Помимо этого, в Тропарево-Никулино будет благоустроен парк летчиков-испытателей с прилегающими дворами.



«Когда-то на этой территории размещались учебный аэродром и школа младших авиационных специалистов. Теперь это популярный парк, который станет еще комфортнее для прогулок и отдыха жителей. В ходе реализации проекта будут отремонтированы дорожки, лестницы и газоны. Высажено почти 3,3 тыс. деревьев и кустарников. Уютнее и интереснее станет на обновленных детских площадках. Тема авиации и неба найдет отражение в арт-объектах. На одной из площадок парка установят солнечные часы в виде модели взлетающего военного самолета Су-15. Неподалеку, в центре кольца из качелей, взорам посетителей откроется скульптурная композиция стрижей - «королей неба», - сообщил Сергей Собянин.



Он добавил, что парк рассчитан на активный и тихий отдых, на разные категории жителей:



«Владельцам собак будет где выгуливать своих питомцев и заниматься с ними. По соседству с парком приведем в порядок восемь дворовых территорий. Таким образом, в микрорайоне Никулино-1 качественного общественного пространства станет больше».



Мэр столицы отметил, что проекты благоустройства на западе Москвы - разные, но все они нацелены на то, чтобы людям было уютно и комфортно рядом с домом.





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