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Тишковец назвал ситуацию с надвигающимся на Москву «суперливнем» «боевой тревогой»

, 10:57 Источник: РИА Новости

Тишковец назвал ситуацию с надвигающимся на Москву «суперливнем» «боевой тревогой»
pixabay.com

Ведущий специалист “Фобоса” Евгений Тишковец сообщил, что на российскую столицу сегодня, 28 июня, обрушится “суперливень”. В понедельник Москву затронет очень активный циклон.

По словам синоптика, сильный дождь будет наблюдаться в городе с трех часов дня до девяти часов вечера. При этом он допустил шквалистый ветер и подтопления в ряде мест.

Тишковец прогнозирует, что местами в российской столице и по региону выпадет 35-50 мм осадков. Это в свою очередь порядка 70% месячной нормы. Специалист подчеркнул, что при “суперливне” скорость шквалистого ветра в некоторых местах составит 21-26 м/с. Тишковец сообщил также о граде 3-5 см в диаметре, который пройдет локально. “Это не учебная тревога, это боевая тревога”, - добавил он.

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