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Метеоролог Синенков рассказал, что в Москве 28 июня ожидаются дождь, град и гроза

, 09:56 Источник: РИА Новости

Метеоролог Синенков рассказал, что в Москве 28 июня ожидаются дождь, град и гроза
pixabay.com

В российской столице 28 июня синоптики прогнозируют жаркую погоду - до плюс 31 градуса. Этой информацией поделился Александр Синенков, ведущий специалист “Фобоса”.

По его словам, в понедельник в Москве будет облачно с прояснениями. Также в городе ожидаются гроза и ливневой дождь. Синенков подчеркнул, что местами в столице пройдет град.

Специалист отметил, что в Москве воздух прогреется до плюс 29-31 градуса, а в столичном регионе будет 27-32 тепла. Скорость юго-восточного ветра будет достигать 4-9 м/с. Что касается атмосферного давления, добавил Синенков, то оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба.

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