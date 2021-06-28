Сервис «Работа.ру»: 36% работодателей собираются повысить зарплаты сотрудникам во второй половине 2021 года

Сервис “Работа.ру” провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 36% работодателей намерены увеличить своему персоналу заработную плату в период с июля по декабрь текущего года. При этом 62% респондентов заявили о том, что в их планы не входит рост зарплат. 2% работодателей собираются их даже уменьшить.
54% респондентов подчеркнули, что в нынешнем году уже увеличивали зарплаты своему персоналу. Речь идет в большинстве случаев о росте до 10%. Таковых работодателей оказалось 60%.
36% опрошенных отметили, что зарплата их сотрудников вырастает преимущественно на 10-30%. 3% респондентов сообщили, что чаще всего повышают на 30-50%. 43% рассказали, что в 2021 году еще не поднимали заработные платы.
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