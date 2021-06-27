Sky News: Пропавшие в британском Минобороны секретные документы по Defender могли пролежать на остановке несколько дней

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27 июня 2021, 22:46 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

О пропаже секретных документов по эсминцу Defender в Министерстве обороны Великобритании было известно неделю назад, но британские военные не знали, где именно были утеряны бумаги.

О найденных на автобусной остановке секретных документах, касающихся прохода эсминца Defender британских ВМС в Черном море около берегов Крыма, ранее передал Би-Би-Си.

В воскресенье телеканал Sky News со ссылкой на правительственные источники добавил информации. По данным Sky News, документы по эсминцу Defender могли пролежать у остановки в графстве Кент несколько дней перед тем, как их обнаружил случайный прохожий и принес в редакцию Би-Би-Си.

Папки объемом 50 страниц были найдены прохожим 22 июня, за день до появления Defender у российской границы в Черном море. По предварительной информации, документы, включающие распечатки из электронных писем и компьютерной презентации, были утеряны высокопоставленным чиновником Минобороны. Минобороны Великобритании проводит расследование.

Потерявший бумаги сотрудник оповестил о потере своевременно, и между пропажей документов и их последующим обнаружением случайным прохожим прошло несколько дней, - сообщает Sky News.

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