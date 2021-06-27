Высоцкий заявил, что у россиян конфискуют купленные на Украине земли

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27 июня 2021, 22:13 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Сделки по приобретению россиянами земли на Украине будут строго отслеживаться, а участки — конфисковаться. Такое предупреждение сделал заместитель украинского Министерства экономики Тарас Высоцкий в эфире телеканала "Дом".

В апреле Верховная рада Украины приняла закон, отменяющий с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Иностранные граждане приобретать землю на Украине не смогут.

Замглавы Минэкономики упомянул именно россиян, отметив, что граждане России — "страны-агрессора" — приобрести украинскую землю не смогут, поскольку это запрещено.

Высоцкий добавил, что в качестве дополнительной проверки перед оформлением сделки по приобретению земли будут изучены источники средств, которыми расплачивается покупатель.

"Если же они попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев, мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр. При фиксации такого факта есть возможность забирать землю ", — объяснил Высоцкий, имея в виду россиян.

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