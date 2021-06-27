В Башкирии женщина погибла от удара молнии, ее супруг пострадал
27 июня 2021, 21:32
В Башкирии в воскресенье женщина погибла в результате удара молнии. Ее супруг пострадал. Женщине было 53 года. По версии следствия, муж и жена из Стерлитамака находились в лесу в Аургазинском районе, когда началась гроза.
В один момент женщину ударило молнией. Она умерла на месте происшествия. Находящийся рядом муж от удара молнии потерял сознание, когда очнулся, вызвал скорую помощь.
К месту гибели женщины приехали медики, полиция, следователи. Следователями совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Стерлитамакским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан проводится проверка по факту смерти жительницы Стерлитамака от удара молнии
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