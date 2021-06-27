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После очередного наводнения мэр Ялты заявила о необходимости разобраться, почему были застроены русла рек

, 20:04 Источник: Аргументы недели-Крым

После очередного наводнения мэр Ялты заявила о необходимости разобраться, почему были застроены русла рек

После второго (сегодняшнего) наводнения Янина ПАВЛЕНКО снова заявила о недопустимости застройки русел рек.

26.06.2021 на Ялту снова обрушилась непогода. Не столь катастрофическая как до этого, но достаточная, чтобы городские реки снова наполнились и превратились в бурлящие потоки.

Прибывшая на место подтопления мэр города заявила, что необходимо разобраться как так получилось, что официально были застроены русла рек.

В комментариях крымчане отвечают, что, во-первых, эти русла бездействовали десятилетиями, а во-вторых, разрешения давали городские власти.

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