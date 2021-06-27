Политолог Сергей Марков из-за вспышки заболеваемости COVID-19 предложил перенести выборы и ввести надбавки к пенсии привившимся

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27 июня 2021, 20:18 Источник: Сергей Марков, политолог

Сергей Марков, фото: facebook.com/sergey.markov.5

Политолог Сергей Марков призвал перенести выборы в Госдуму и ввести надбавки к пенсии пенсионерам за вакцинацию, поскольку в России сейчас рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. "Наступает катастрофа. Уже более 20 тысяч в день", - обеспокоен политолог.

"Только 11% вакцинированных. Буря антиваксеров в соцсетях. Половина врачей антиваксеры", - заметил Марков. Он уверен, что "население жестко спросит с властей за бездействие".

Он предлагает ввести комплекс мер из 15 пунктов, в том числе: жесткая пропаганда всеобщей вакцинации, перенос выборов в Госдуму на после окончания пика эпидемии, отмена всех массовых мероприятий, максимальный переход к дистанционным формам работы, введение добавки к пенсии пенсионерам за вакцинацию, введение премии для бюджетников за вакцинацию, обязательная вакцинация всех госслужащих, депутатов всех уровней, мэров, губернаторов, руководителей госучреждений и госкорпораций.

Обязательная вакцинация врачей, полицейских, офицеров должна быть с выплатой премии.

Он предложил облегчить вакцинацию с бюрократической точки зрения - только паспорт и ОМС. По словам Маркова - "вакцинация это гражданский долг, это патриотический долг, это семейный долг". "Это должно быть лозунгом медицинской диктатуры", - заключил политолог.

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