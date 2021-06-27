Недалеко от детского санатория в подмосковной Малаховке произошёл пожар в лесу
27 июня 2021, 19:50
В Московской области лес в воскресенье загорелся в городском округе Люберцы вблизи населенного пункта Малаховка. Площадь горения составляет 0,7 гектара. Представитель экстренных служб сообщил, что в 900 метрах находится детский бронхолегочный санаторий №12.
В санатории в настоящее время находятся 89 человек. 77 из них - дети. И 12 сотрудников персонала.
Пострадавших нет. Для борьбы с природным пожаром привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра с ВСУ-5. При возникновении угрозы переходя огня на санаторий детей эвакуируют. К санаторию направлены три автобуса, - передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
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