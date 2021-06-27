Власти Греции изменили правила въезда для россиян, потребуют сдать тест на коронавирус на границе

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27 июня 2021, 19:30 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Власти Греции изменили правила въезда в страну для российских граждан. С учетом измений, теперь туристам из России придётся сдать тест на коронавирусную инфекцию на границе. Новые правила вступят в силу в 6:00 во вторник, 30 июня.

Информацию об измении правил опубликовала официальная газета правительства Греции. Новые правила распространяется на россиян от 12 лет.

Накануне Греция продлила до 3 июля правила въезда для иностранных туристов, но в воскресенье в них внесли изменения, касающиеся именно граждан России.

В документе перечислены условия въезда для "постоянных жителей РФ".

— отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста на антигены коронавируса (экспресс-тест COVID),

— быть диагностированными отрицательно в ходе обязательного лабораторного теста с помощью ПЦР или теста с использованием экспресс-теста на антиген коронавируса COVID-19 (экспресс-тест) в точках въезда, с пребыванием в зоне контроля до выдачи результата проверки и с обязательным временным ограничением в случае положительного результата.

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