Депутат Сейма Алдис Гобземс приравнял ковид-ограничения к Холокосту

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27 июня 2021, 18:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийский политик Алдис Гобземс опять «отличился», вернее, оскандалился: вслед за российским актером Егором Бероевым депутат приколол на майку желтую шестиконечную звезду – протест против ограничений в период коронавируса.

Депутат Латвии Алдис Гобземс так объясняет свой поступок: «Свободу нужно завоевывать. К сожалению, символом свободы будет желтая звезда. Потому что все начинается с мелочи. Не позволить здоровому человеку войти в магазин и кафе. С этого все начинается. И это начинают хорошие люди во имя коллективной безопасности. Это – не мое! Свобода и любовь – вот, что мое! Эти две вещи. Остальное… не так существенно».

Г-н Гобземс всегда отличался «экстравагантными» выходками, но тут задел за живое людей… Директор Мемориального музея Жаниса Липке Лолита Томсоне жестко высказалась: «Алдис Гобземс, прекратите использовать жертв Холокоста для своих политических целей и манипуляций. Большую часть латвийских евреев были убиты массовыми палачами. 4 июля будет День памяти жертв Холокоста – это звезда Рижского гетто и она означает безжалостные унижения, смерть родных, голод, болезни. Разве вас, вместе с детьми и родителями, кто-то гонит на расстрел в лес? Недостойный и жестокий жест».

Жанис Липке – латыш, который в период ВОВ, на оккупированной Латвии фашистами, спас от гибели 56 евреев – укрывал у себя дома. Скончался латвийский праведник мира 14 мая 1987 года.

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