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Пушилин предупредил Киев о готовности ДНР ответить на обстрелы

, 17:36 Источник: ТАСС

Пушилин предупредил Киев о готовности ДНР ответить на обстрелы
Денис Пушилин, фото: vk.com/pushilindenis

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в воскресенье предупредил киевские власти о готовности ДНР дать ответ на участившиеся обстрелы территории республики со стороны Вооруженных сил Украины.

В заявлении главы ДНР, опубликованном в его Telegram-канале, говорится, что "в случае обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины Народная милиция ДНР вправе использовать все возможности по защите наших граждан, предоставленные Мерами по усилению перемирия".

Пушилин подчеркнул, что "за каждого убитого военнослужащего ДНР", за каждого раненого мирного гражданина Киев "отвечает во всей полноте и будет отвечать и в дальнейшем".

В воскресенье, ранним утром, ВСУ открыли огонь из запрещенных 120-мм минометов по жилым кварталам горловского поселка шахты 6/7, в результате чего была ранена женщина, были повреждены частные домостроения и гражданский автомобиль. Пушилин пояснил, что, руководствуясь его приказом, Народной милицией ДНР был открыт ответный огонь с целью защиты населения республики и предотвращения дальнейших обстрелов со стороны Украины.

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