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В Сингапуре медики призвали приостановить вакцинацию мальчиков от COVID после смерти в США привившегося подростка

, 16:41

В Сингапуре медики призвали приостановить вакцинацию мальчиков от COVID после смерти в США привившегося подростка
фото: pixabay.com

В Сингапуре медики призвали приостановить вакцинацию мальчиков от коронавирусной инфекции COVID после смерти в США привившегося 13-летнего подростка. Обращение сингапурских педиатров и кардиологов было направлено в адрес экспертного комитета по вакцинации населения, написала газета The Straits Times.

По мнению медиков, продолжить вакцинацию мальчиков и юношей можно будет только после того, как американские и международные эксперты установят обстоятельства смерти мальчика, которого привили от коронавируса в Соединенных Штатах.

"Нам необходимо временно остановить вакцинацию 200 тысяч подростков мужского пола до тех пор, пока американские и международные профильные организации не установят все детали случившегося", - отметил из авторов обращения кардиолог Кхо Кван По. Он подчеркнул, что это крайне необходимо, поскольку программа вакцинации детей и подростков в Сингапуре одна из самых "агрессивных" в мире", и  многие родители переживают за детей.

В Сингапуре власти с 11 июня разрешили прививать детей в возрасте старше 12 лет препаратами Pfizer-BioNTech. Правительство здесь также разрешило для использования препараты Moderna и Sinovac.

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