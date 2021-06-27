Глава Минобрнауки Фальков: ПЦР-тест или QR-код для поступления абитуриентов в вуз не потребуют

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27 июня 2021, 16:19

фото: vk.com/minobrnauki

Министр науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) Валерий Фальков заявил, что от абитуриентов, подающих документы и поступающих в высшие учебные заведения, ПЦР-тест или QR-код не потребуют.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» глава Минобонауки отметил, что большинство абитуриентов подают документы удалённо. К суперсервису «Поступление в вуз онлайн» подключились 442 российских вуза и 93 филиала.

Приёмная кампания в российских вузах началась 20 июня. До 28 июля абитуриенты могут лично или дистанционно подать документы для поступления.

Поступать можно в пять вузов, выбрав в каждом до 10 направлений подготовки или специальностей. Высшие учебные заведения самостоятельно установят максимальное количество направлений, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе, но их должно быть не менее двух и не более 10.

Зачисление в вузы происходит в августе. Работает «Горячая линия» по вопросам поступления в вузы.

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