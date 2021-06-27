В Москве автомобиль сбил ребенка, переходившего дорогу на Керамическом проезде

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27 июня 2021, 15:16 Источник: ТАСС, РБК

фото: pixabay.com

В Москве в воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия погиб девятилетний ребенок Школьника сбил автомобиль на пешеходном переходе. В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что машина совершила наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По данным источников ТАСС, ДТП произошло на Керамическом проезде, в районе дома номер 49, корпус 1. По предварительным сведениям, погибших школьник был на самокате.

На месте ДТП работает оперативная группа. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.

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