В Москве автомобиль сбил ребенка, переходившего дорогу на Керамическом проезде
27 июня 2021, 15:16Источник:
ТАСС, РБК
В Москве в воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия погиб девятилетний ребенок Школьника сбил автомобиль на пешеходном переходе. В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что машина совершила наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
По данным источников ТАСС, ДТП произошло на Керамическом проезде, в районе дома номер 49, корпус 1. По предварительным сведениям, погибших школьник был на самокате.
На месте ДТП работает оперативная группа. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.