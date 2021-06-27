Аргументы Недели → Общество 13+

27 июня 2021, 14:13

Фото: соцсети

Правительство Москвы формирует для молодого поколения среду непрерывного развития, объединяя все ключевые направления такие, как система профориентации, начального творческого и профессионального образования, спортивной подготовки, а также программы по предпринимательству и перспективным специальностям, помощь в трудоустройстве и многое другое. Об этом рассказала вице-мэр столицы Наталья Сергунина.



«Москва создает для молодежи среду непрерывного развития с самого детства. Человеческий капитал - вот самое ценное, что есть у любого мегаполиса. И дело не только в профессионализме и навыках. Большое значение имеет позитивное и современное мышление, открытость миру, непрерывное движение вперед. Даже самые прорывные технологии - в конце концов, результат труда талантливых людей. Главный источник развития города - именно люди», - отметила вице-мэр Москвы.



Она подчеркнула, что город заботится о трудоустройстве молодежи. Так, в образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ работает Центр развития карьеры. С 2017 года правительством Москвы проводится добровольный квалификационный экзамен. За четыре года (2017-2020) его сдали более 20 тыс. студентов. Помимо этого, создана онлайн-платформа «ВРаботе». К ней подключились более 200 компаний-партнеров, а количество добавленных резюме превышает три тысячи.



Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, в столице насчитывается 140 детских школ искусств. С 2018 года правительство Москвы реализует проект «Искусство - детям», в рамках которого будут отремонтированы здания школ искусств общей площадью более 250 тыс. кв. м. Также в городе работают 18 детских технопарков. Их партнерами выступают такие организации, как «Яндекс», ОАК, Samsung и многие другие.



Начинающих предпринимателей приглашают на образовательную программу «Бизнес-уикэнд». Слушателям объясняют, как составить бизнес-план, привлечь клиентов, рассказывают о базовых финансовых и юридических аспектах предпринимательской деятельности. Проект запущен три года назад. С тех пор его участниками стали более 119 тыс. старшеклассников и студентов.



Уточняется, что для стартаперов проводятся технологические конкурсы, акселерационные программы и хакатоны, вебинары и тренинги по созданию и масштабированию малого бизнеса. На портале Московского инновационного кластера i.moscow доступна информация обо всей инновационной инфраструктуре города, в том числе коворкингах, центрах коллективного пользования, технопарках, мерах поддержки технологического бизнеса.



«В сфере молодежной политики в столице работает около 1,5 тыс. некоммерческих организаций. В 2020 году 43 таких НКО получили гранты мэра Москвы в номинации «Молодежь Москвы», их общая сумма составила 90 млн руб.», - подчеркивается в материале на официальном сайте мэра столицы.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости