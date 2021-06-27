Вирусолог Альтштейн заявил, что вакцина «Спутник Лайт» будет бесполезна при её введении ранее непривитым от COVID-19

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27 июня 2021, 14:36

pixabay.com

Вакцина от COVID-19 “Спутник Лайт” будет демонстрировать малую эффективность при ее введении гражданам, которые ранее не прививались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в беседе с URA.RU вирусолог Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, данную вакцину можно вводить тем, кто ранее не делал прививку от COVID-19, однако этот препарат не будет способствовать сильной реакции. Она будет более слабой, нежели при введении двух компонентов “Спутника V”.

В свою очередь профессор вирусологии Александр Чепурнов подчеркнул, что “Спутник Лайт” можно использовать для тех граждан, которые ранее уже побороли COVID-19. Собеседник издания отметил, что в Соединенных Штатах и Израиле обнародовали информацию о том, что у тех, кто успешно справился с коронавирусной инфекцией, даже при введении одного компонента любой вакцины иммунный ответ против COVID-19 будет более высоким, нежели у людей, которых коронавирус обошел стороной, которые получили оба компонента препарата.

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