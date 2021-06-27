В поселке Южный Краснодарского края ввели режим ЧС из-за подтоплений

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27 июня 2021, 13:55 Источник: ТАСС

фото с места происшествия, пресс-служба МЧС РФ

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации в поселке Южный Белореченского района из-за подтопления.

«В результате продолжительных осадков вечером произошло подтопление низменных участков и прилегающих территорий к реке Чибрик», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что были подтоплены 150 дворов и 21 дом. В оперштабе уточнили, что объекты жизнедеятельности в поселке работают в штатном режиме, с придомовых территорий и подвалов откачана вода, расчищены колодцы. Сейчас подтопленными остаются пять придомовых территорий.

В субботу мощный ливень обрушился на Краснодарский край. Подтопления наблюдались в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Хадыженске, наиболее сложная обстановка - в поселке Южный. По данным МЧС, дожди продолжатся до 28 июня.

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