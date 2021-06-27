Вам стоит попробовать фехтование

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июня 2021, 13:22 Мария Киселева

Фото из открытых источников

Если вам надоело бездумно заниматься спортом или вы вообще не видите в нем смысла, потому что рутинные тренировки не для вас, то мы нашли выход из этой ситуации. Вам нужно попробовать фехтование. Ведь, кто из нас никогда не представлял себя в детстве рыцарем круглого стола короля Артура или мушкетером? Так вот этот безумно красивый старинный вид спорта – действительно отличный способ не просто тягать железо в зале, а научиться чему-то опасно-прекрасному и в то же время увлекательно-сложному.

Однако есть те, у кого сложилось неправильное мнение о фехтовании. Они думают, что это очень изящный вид спорта просто потому, что никогда не проводили бой против соперника до 15 уколов в полном обмундировании и не выходили с синяками после него. Фехтование – это тот вид спорта, где задействованы почти все мышцы, ведь никто не стоит на месте, парируя удары. Нет, наоборот, бои проводятся в очень динамичном темпе, оппоненты стараются как можно быстрее занять выгодную позицию для защиты или удара. И пять минут на дорожке кажутся вечностью и могут быть похожи на получасовой бег трусцой по пересеченной местности. Более того, еще приходится следить не только за оружием противника, но и за своим собственным. Из этого приходит понимание, что фехтование – это не только кровь и мясо на дорожке, нет, это еще и быстрое анализирование ситуации и хорошая реакция. Без этого проиграть можно очень быстро, поэтому этот вид спорта не только о быстроте вашего тела и координации, но и о стратегических решениях, которые нужно делать за секунды. Не зря этот вид спорта называют «шахматы с оружием в руках».

Более того, фехтование – отличный способ выпустить всю свою злость и почувствовать невероятный прилив адреналина и азарта. Да, это именно тот вид спорта, где эмоции достигают такого накала, что ни одно другое единоборство и рядом не встанет. Когда вы пытаетесь уколоть своего оппонента, а тот уворачивается или отбивает удар, внутри все закипает и появляется безумный драйв, уничтожая в голове все плохие мысли и эмоции. Именно поэтому спортсмены после каждого выигранного раунда кричат и не скрывают своей радости, ведь до победы была своего рода война, а вокруг ничто и ничего не значило кроме нее.

Начать заниматься фехтованием можно в любом возрасте, особенно если вы не нацелены на титанические вершины вроде олимпиады. Но для этого, как и для любого вида спорта необходима своя амуниция (об этом желательно посоветоваться с тренером), ведь вас просто не допустят к тренировке в обычном спортивном костюме из-за возможности получить травму. Стартовый набор включает в себя обязательные фехтовальные куртку и брюки, пластиковую защиту груди, что обязательно для девушек, но можно носить и мужчинам, маска, перчатка, оружие (тут уже нужно ориентироваться на то, какой вид вы выбрали: шпага, сабля или рапира), шнур, зависящий от выбранного вами оружия, чехол, потому что носить все в спортивной сумке будет неудобно, обувь (хотя подойдет любая спортивная с упругой подошвой: кеды или кроссовки без шипов) и гетры, которые будут защищать голень.

Впрочем, это отличный вид спорта, если вам надоело просто ходить в зал и хочется новых эмоций, а тот же бокс вам не подошел. Может вы почувствуете себя новым Д’Артаньяном и будете колоть своих противников не только остроумием, но шпагой в руке.

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