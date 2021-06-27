В Организации потребителей Испании назвали 15 продуктов, которые можно есть после истечения срока годности

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27 июня 2021, 12:56

холодильник, фото: pixabay.com

В Организации потребителей Испании рассказали о продуктах, которые можно употреблять в пищу после истечения срока годности. Соответствующий материал опубликовало издание Vanguardia.

Эксперты считают, что есть после истечения срока годности можно 15 продуктов: йогурты, хлеб для тостов, сухофрукты, вяленая колбаса, вяленый сыр, консервированные томаты, макароны, чипсы, рис, бобовые, прохладительные напитки, сдобные изделия и печенье, алкоголь, варенье и суп быстрого приготовления.

При этом из засохшего хлеба или выпечки в организации советует приготовить пудинг, французские тосты, тирамису, панировочные сухари, чесночный суп или гренки.

А вот колбасные изделия перед истечением срока годности стоит заморозить, также можно положить в морозильную камеру и сыр, но его структура изменится, и он станет более сухим, аналогичное произойдет с фруктами и овощами. Однако, если они начинают подгнивать или покрываться плесенью, то их можно очистить от поврежденного участка, и употребить в пищу. Эксперты рекомендуют быть острожными, поскольку плесень может проникать глубоко в продукт и выделять токсичные вещества, которые способны вызвать рак и генетические изменения.

Специалисты советуют различать минимальный срок годности и срок потребления. Первый показывает, что продукт потерял свои органолептические качества, но его все еще можно безопасно съесть, а второй размещается на упаковках скоропортящихся продуктов (сырое мясо, курица и рыба). Ему нужно следовать неукоснительно.

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