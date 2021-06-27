В Челябинске открыли площадку для уличных художников

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27 июня 2021, 11:37 Галина Новикова

Стены уже начали расписывать три уличных художника. Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Новое пространство для свободного рисования будет доступно всем желающим.

Пространство находится на ограждении Зоопарка со стороны детской железной дороги. Высота поверхности составляет 2.5 метра, общая протяженность – около 350 метров. Инициатор проекта - челябинский граффитист Александр Слимов (SLIM). Стены уже начали расписывать три уличных художника, скоро здесь появятся работы еще 20 мастеров.

Это первое пространство для свободного рисования в городе. Отметим, что такие площадки очень популярны во всем мире. Это и многочисленные районы бразильского Сан-Паулу, который называют столицей стрит-арта, и переулок Hosier Lane в Мельбурне (Австралия), и улица Topiel в Варшаве, и «стена славы» («hall of fame») в столице Дании, Копенгагене и многие-многие другие.

Новая площадка для граффити в Челябинске

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