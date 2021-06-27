В Челябинске открыли площадку для уличных художников
27 июня 2021, 11:37 Галина Новикова
Новое пространство для свободного рисования будет доступно всем желающим.
Пространство находится на ограждении Зоопарка со стороны детской железной дороги. Высота поверхности составляет 2.5 метра, общая протяженность – около 350 метров. Инициатор проекта - челябинский граффитист Александр Слимов (SLIM). Стены уже начали расписывать три уличных художника, скоро здесь появятся работы еще 20 мастеров.
Это первое пространство для свободного рисования в городе. Отметим, что такие площадки очень популярны во всем мире. Это и многочисленные районы бразильского Сан-Паулу, который называют столицей стрит-арта, и переулок Hosier Lane в Мельбурне (Австралия), и улица Topiel в Варшаве, и «стена славы» («hall of fame») в столице Дании, Копенгагене и многие-многие другие.
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