Молодых южноуральцев беспокоят вопросы здравоохранения, образования и экологии

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27 июня 2021, 11:36 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Сегодня в России отмечается День молодежи.

В преддверии праздника в пресс-центре «Гранада Пресс» состоялась пресс-конференция, участники которой рассказали, какие возможности для самореализации есть у молодежи Челябинской области.

По словам начальника главного управления молодежной политики региона Светланы Калимуллиной, на Южном Урале проживает 840 тысяч молодых людей в возрасте до 35 лет. По данным одного из последних социологических опросов, больше всего их волнуют вопросы здравоохранения, образования и экологии. Молодежные инициативы поддерживаются федеральными и региональными грантовыми конкурсами, развить свои таланты школьники, студенты и начинающие специалисты могут в образовательных учреждениях и общественных организациях. Одним из популярных направлений среди молодежи области остается добровольчество.

Создание благоприятных условий для всесторонней реализации молодежи — одна из задач высших учебных заведений региона. Как рассказал в ходе пресс-конференции проректор по молодежной и социальной политике Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Евгений Жоров, воспитательная работа занимает важное место в подготовке будущих учителей, ведь в школах и других образовательных организациях особенно востребованы педагоги, обладающие не только профессиональными, но и дополнительными навыками.

Добавим, что молодежь Челябинской области с праздником поздравил губернатор Алексей Текслер. «Юность и молодость – прекрасная пора, когда открыты все дороги. Главное, чтобы хватило решимости идти за мечтой и не останавливаться на достигнутом. Ведь успехи молодежи сегодня — это залог развития и процветания нашей области и страны в ближайшем будущем», — подчеркнул глава региона. Он также поблагодарил активистов волонтерского движения, которые вносят вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

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