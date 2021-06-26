Заммэра Владимир Ефимов: Московские кондитеры прошли сертификацию Vegetarian

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июня 2021, 22:18

Фото из открытых источников

Столичные производители кондитерских изделий «Объединённые кондитеры» успешно прошли сертификацию Vegetarian и вошли в число мировых брендов-производителей вегетарианского питания. Каким образом это скажется на текущем положении компании, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Девятнадцать наименований шоколада, выпускаемого предприятиями холдинга Vegetarian, прошли международную сертификацию Vegetarian. Теперь на 17 наименованиях шоколада «Алёнка» московской фабрики «Красный Октябрь» и продуктах «Neo-botanica» будет размещён соответвующий знак. Это поможет компаниям расширить рынки сбыта.

«Столичный экспорт кондитерских изделий за 2020 год составил 184,72 млн долларов США, это на 11,2% больше, чем годом ранее. Поставки за рубеж – одно из важных направлений деятельности предприятий, в том числе для крупнейшего производителя шоколада в Москве. В число торговых партнеров холдинга входит 45 стран, среди них Китай, Германия, страны СНГ. Только в прошлом году ему удалось увеличить экспорт на 10%. По отдельным странам рост более значительный: в полтора раза выросли поставки в Китай, Ирак и Турцию, и почти вдвое – в Узбекистан», – прокомментировал ситуацию вице-мэр.

Также у предприятий холдинга теперь появилась возможность открыть для себя перспективный индийский рынок сбыта. Здесь на душу населения ещё в 2018 году приходилось около 10% от среднемирового потребления какао, говорят данные Международной организации по какао (ICCO). По прогнозам, к 2023 году этот показатель вырастет на 36%, так как в стране с населением более 1,3 млрд человек около 40% жителей – вегетарианцы.

«Получение таких сертификатов – ещё один стимул для увеличения поставок за границу. Кроме того, шоколад и шоколадные изделия занимают серьёзную долю в экспорте московской кондитерской продукции. В 2020 году экспорт шоколада составил 90,08 млн долларов США, это почти половина от всего объёма поставок московской сладкой продукции за рубеж», – добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В холдинг «Объединённые кондитеры» входят 19 кондитерских фабрик из 11 российских регионов, в том числе, ПАО «Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"» и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». Холдинг выпускает продукцию под такими знаменитыми национальными брендами как «Алёнка», «Вдохновение», «Бабаевский», «Мишка косолапый», «Коровка» и другие.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости