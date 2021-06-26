Заммэра Владимир Ефимов: Москвичи стали реже пользоваться наличными деньгами

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июня 2021, 21:54

Интерес жителей столицы к наличным деньгам сокращается на протяжении последних нескольких лет, а число операций, совершённых по картам, наоборот, растёт. Так, по итогам 2020 года объём операций по картам увеличился на 11,9%, а количество транзакций – на 11,5%, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Если пять лет назад в Москве было совершено около 433 млн операций по снятию наличных в банкоматах, то уже два года назад – 349 млн операций, а в прошлом году – 270 млн. В общей сложности, за период с 2016 по 2020 год частота операций по снятию наличных денег сократилась на 38%, отметил вице-мэр.

По его мнению, рост популярности банковских карт ведёт к повышению прозрачности расчётов и экономики в целом.

Также в Москве увеличился объём выданных карт физическим лицам – на 4,3%, добавил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Объёмы кредитования физических лиц за январь-апрель 2021 года выросли на 45,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а юридических лиц – на 18,1%.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости