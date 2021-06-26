Кто заказал члена правительства Орловской области

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июня 2021, 20:50

Фото из открытых источников; На фото: Артур Волошин

«Аргументы недели» выяснили, по чьему запросу был лишён российского гражданства, а после этого и лишён должности член правительства Орловской области, участник президентского конкурса «Лидеры России» Артур Волошин. Официальный запрос в правоохранительные органы против члена правительства «красного» региона инициировал депутат Госдумы от КПРФ.



По словам нашего источника на Старой площади, активизировались слухи о скором запуске нового общественного проекта, который проходит стадии согласования в Москве. Его будет организовывать бизнесмен, бывший член правительства Орловской области Артур Волошин. Два года назад после участия в президентском конкурсе «Лидеры России» Волошин был десантирован в область на помощь «красному» губернатору Андрею Клычкову.

Задача у Волошина была вполне конкретная, и на тот момент не связанная с общественно-политическими процессами. В частности, ему было поручено сделать так, чтобы экономика Орловской области состояла не только из «раздербанивания существующего бизнеса», как поясняет наш источник, а в регионе появлялись новые деньги и компетенции. Назначенный в правительство области бизнесмен, до этого работавший в международных компаниях и развивавший собственные проекты, в регионе начал использовать известные ему инструменты: привлечение инвесторов и иностранных партнеров, что довольно нетипично для многих регионов Черноземья.

Волошин инициировал создание в Орле кампуса по обучению кадров для цифровой промышленности, он договорился с крупной австрийской компанией Vamed, чтобы она начала строить многофункциональный медцентр в регионе, нашёл канал для экспорта — при участии иностранных компаний — профицитного зерна региона, в том числе в Африку и страны Персидского залива, писала газета «КоммерсантЪ».

По чистому совпадению, именно с момента, как началась эта работа, именно этот член правительства стал одним из главных «антигероев» местных СМИ, отмеченных регулярным размещением джинсы. За информационной атакой последовал и юридический саботаж: через суд протащили решение об аннуляции российского паспорта Волошина, ссылаясь на правовую лазейку: тот родился в Харькове. Как выяснилось, это действенный инструмент, чтобы на время убрать неугодного человека, особенно когда легко манипулируешь правоохранительными органами.

В нашем распоряжении оказался депутатский запрос, который и стал официальным поводом для начала разбирательства о гражданстве. Как выяснилось, «очистить ряды» вокруг «красного» губернатора Клычкова решили его же соратники по партии. Запросы в Генпрокуратуру и МВД с требованием провести проверку и «принять решение об инициировании процедуры отмены решения о предоставлении гражданства», направил еще в августе 2019 г. депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов, которого об этом, судя по депутатской переписке, попросил малоизвестный московский адвокат Сергей Дорохин, не замеченный, собственно, в адвокатской практике.

Шурчанов в прошлом году умер от коронавируса. Но даже несмотря на это письма депутата Госдумы, как выяснилось, оказалось достаточно, чтобы официально запустить механизм по лишению Волошина гражданства, а затем и правительственной должности, в котором были задействованы заинтересованные чины МВД местного уровня, некоторые из них — с известными фамилиями. Их наши источники просят пока не называть.

Сейчас, как говорит наш источник, вопрос с гражданством уже удалось решить: на очевидно коррупционные решения обратили внимание в Москве и скоро они будут пересмотрены Верховным судом. Новые задачи, по словам этого собеседника, будут связаны не с бизнесом и не с регионом, а с развитием общественного проекта федерального уровня, вероятнее всего, в области экологии.

Какие оргвыводы будут сделаны по итогам саботажа работы в регионе участника «Лидеров России» будет ясно очень скоро.

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