Белоруссия направила Латвии запрос по делу эсэсовцев

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26 июня 2021, 20:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Белоруссия направила в Латвию, Великобританию, Австралию и Канаду запросы об оказании правовой помощи, в которых содержится просьба допросить живущих в этих странах бывших членов латышских легионов СС. Об этом сообщил заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры по расследованию уголовного дела о геноциде в отношении населения Белоруссии в годы ВОВ Эдуард Скурат.

По словам руководителя следственной группы Беларуси, есть сведения о 22 бывших членах латышских легионерах СС, проживающих в настоящее время на территории Латвии.

«Аналогичная просьба в отношении латышских палачей направлена и в другие государства. Члены латышских легионов СС принимали активное участие в планомерном уничтожении населения БССР в течении всего оккупационного периода республики».

Генпрокуратура Беларуси заявила, что намерена обратиться в Нюрнберг с соответствующим запросом, а также рассчитывает на помощь России. Следственный комитет РФ заявил, что готов оказать содействие в расследовании при наличии запроса от белорусской стороны. Уголовное дело о геноциде белорусов в годы ВОВ было возбуждено 9 апреля.

«Известно, что в ряде стран Европы и Америки проживает около 400 бывших латышских легионеров СС. При этом латвийские власти не только ежегодно чувствуют членов этой преступной организации, но и поддерживают публичную связь с ними за пределами страны. Таким образом, в поведении отдельных представителей политической элиты Латвии мы наблюдаем преемственность взглядов нацистских преступников», заявил г-н Скурат.

Что ответит на данный запрос Латвия?

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к полковнику КГБ ЛССР в отставке, историку:

«История никогда не бывает «однобокой», она всегда многогранна. Мы привыкли слышать о мужестве белорусских партизан, так нам рассказывали более 70 лет. Конечно, партизаны были, которые боролись с нацистским режимом, но был и Белорусский легион СС: 30-я добровольческая пехотная дивизия, бригада шуцманшафта «Зиглинг». Также существовал Белорусский корпус самообороны – военизированное соединение Белорусской народной самопомощи, который был создан ради помощи немецкой и местной полиции в борьбе против большевиков и саботажников. Было создано 20 таких батальонов. Вы только вдумайтесь в это! А Союз белорусской молодежи, который организовала дама Надежда Абрамова по образу гитлерюгенд, и которая действовала совершенно легально с разрешением немцев. В этой организации насчитывалось более 12 000 членов. Кстати, госпожа Абрамова умерла в преклонном возрасте, аж в 1979 году. Я назвал только малую часть подразделений, организаций, которые служили немцам в годы ВОВ. Почему же г-н Лукашенко об этом не вспоминает, а говорит о героических партизанах? Вы считаете, что Белорусский легион СС – голубь мира? Преступлений и жертв от этих пособников нацистов было… страшно сказать сколько. Объясняю. Немцы не очень «любили» Белоруссию, в плане военных действий: болота, леса и т.д. Вот и направляли туда легионы из Латвии, Литвы. Речь же шла о борьбе с коммунистическим режимом, а в реальности погибали мирные жители. Конечно, тут нечем гордиться, но это война. И это страшно. Сегодня обвиняют легионеров, лесных братьев, что они делали набеги на белорусские деревни и уничтожали их… Латвия граничит с Белоруссией, и «лесные братья» Беларуси делали в годы ВОВ тоже набеги: отбирали у деревенских жителей еду, угоняли скот, насиловали женщин, убивали… Дошло даже до того, что местное латвийское население попросило защиты у действующей тогда власти – есть же надо, кормить детей надо! Как защититься? Им выдавали оружие: винтовки, обрезы… Вот так от мародеров и защищались. Было все это с двух сторон. Повторяю, что гордиться, конечно, нечем, но война происходит не в «белых перчатках». Это история, факты. Задайте вопрос, а почему в Белоруссии времен ВОВ существовало столько организаций, которые помогали немцам? Дело в том, что страна была «разделена» на советских жителей, и на тех, кто хотел жить независимо от СССР. Вот вам и ответ. Почему сейчас г-н Лукашенко поднял этот вопрос? Отвечу грубо и образно: н@ «на стол» Латвии. Раз Латвия, то и легионеры… Других же тем нет! Пусть сперва со своими легионерами СС разберется! Почему 22 латышских легионеров? Спросить у власти Беларуси надо. Видимо, изучали архивы: после войны было много процессов и документы, конечно, остались. Поверьте, Латвии есть что ответить Беларуси, и есть с чем «сходить» в Нюрнберг. Латвия заплатила уже за все! И за латышских легионеров тоже. Заплатила сотнями жизнями мирных людей во время депортации в Сибирь, на Север, Казахстан… А с этим как быть? Кто воскресит младенцев, которых выбрасывали из вагонов для скота, когда везли в Сибирь? Кто вернет тех женщин, которые погибли от холода, пуль, издевательств, и которые могли жить, рожать? Пусть ответит г-н Лукашенко!»

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