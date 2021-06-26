Спасатели опубликовали экстренное предупреждение о сильном дожде, грозе и ветре вечером 26 июня в Москве
26 июня 2021, 20:29
В вечернее время 26 июня в Москве ожидается непогода в виде ветра, грозы и сильного дождя. Соответствующая информация появилась на официальном интернет-ресурсе МЧС.
По данным пресс-службы столичного главка МЧС России, синоптики Росгидромет прогнозируют в ближайшие пару часов грозу с дождем в российской столице. Такая погода, как отмечается, продержится до 11 часов вечера сегодняшнего дня. Сообщается, что при грозе скорость ветра составит 12-17 м/с.
В МЧС советуют жителям и гостям Москвы не парковать свои машины вблизи деревьев. Кроме того, спасатели призывают граждан передвигаться на автомобилях на низкой скорости, если непогода настигла в дороге.
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