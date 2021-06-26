Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш: Мы можем выставить свои требования России

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26 июня 2021, 19:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

фото: globallookpress.com

24 и 25 июня в Брюсселе лидеры ЕС продолжили начатую в мае на заседании Евросовета дискуссию о возможностях построения долгосрочных отношений между ЕС и РФ.

На заседании присутствовал и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

По словам главы парламента Латвии, результатом дискуссии стала единая и сильная Европа, которая может устанавливать условия и требования России для начала переговоров.

«Кремль понимает только политику силы, и у нас есть коллективная сила, только нам нужно ее осознавать и использовать. Когда мы едины, мы можем выставить свои требования, а не позволять России диктовать свои условия», - заявил премьер Латвии.

В бюро главы парламента рассказали, что лидеры ЕС ожидают от России конструктивных действий и прекращения агрессии против стран-членов ЕС и третьих стран. Главы государств и правительств ЕС осудили ограничения основных свобод в России и призвали Европейскую комиссию и Верховного представителя подготовить предложения в поддержку гражданского общества, правозащитных организаций и независимых СМИ.

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