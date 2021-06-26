Во время акции против обязательной вакцинации в Москве полицейские задержали десять человек

В ходе прошедшей в российской столице акции против обязательной вакцинации от COVID-19 правоохранители провели задержание 10 граждан. Этой информацией поделился Никита Попов, пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме (МГД).
Отмечается, что среди задержанных, в том числе глава упомянутой фракции в МГД Николай Зубрилин. Акция проходила на территории Новопушкинского сквера. Об этом сообщалось в Telegram-каналах.
По словам Попова, задерживать собравшихся начали, когда акция уже близилась к концу. Мероприятие носило мирный характер. Задержанными оказались граждане, которые выступали с микрофоном. Попов добавил, что полицейские расценили встречу с депутатом как митинг.
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