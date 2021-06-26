Аргументы Недели Общество 13+

Во время акции против обязательной вакцинации в Москве полицейские задержали десять человек

, 20:12 Источник: РИА Новости

Во время акции против обязательной вакцинации в Москве полицейские задержали десять человек
pixabay.com

В ходе прошедшей в российской столице акции против обязательной вакцинации от COVID-19 правоохранители провели задержание 10 граждан. Этой информацией поделился Никита Попов, пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме (МГД).

Отмечается, что среди задержанных, в том числе глава упомянутой фракции в МГД Николай Зубрилин. Акция проходила на территории Новопушкинского сквера. Об этом сообщалось в Telegram-каналах.

По словам Попова, задерживать собравшихся начали, когда акция уже близилась к концу. Мероприятие носило мирный характер. Задержанными оказались граждане, которые выступали с микрофоном. Попов добавил, что полицейские расценили встречу с депутатом как митинг.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Социолог из Донбасса Денис Селезнев предсказал раздел Украины в течение ближайших десяти лет

Социолог из Донбасса Денис Селезнев предсказал раздел Украины в течение ближайших десяти лет

В течение ближайших десяти лет произойдет раздел Украины. С соответствующим прогнозом выступил социолог из Донбасса Денис Селезнев, говорится в публикации, появившейся на страницах интернет-СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество