Forbes: Бизнесмен Олег Бурлаков скончался от COVID-19 в Монако

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июня 2021, 19:47 Источник: Forbes

pixabay.com

Бизнесмен, владелец парусной яхты Black Pearl Олег Бурлаков скончался 23 июня от коронавирусной инфекции. Трагической новостью поделился его знакомый.

В течение последних нескольких лет участник рейтинга богатейших россиян по версии Forbes проживал на территории Монако. Именно в этой стране он и умер. Туда он недавно вернулся из российской столицы.

Бурлаков не дожил до 72 лет. Известно, что он закрепился на 177-м месте в рейтинге “200 богатейших бизнесменов России - 2021”. Состояние бизнесмена оценивается в 650 млн долларов.

Отметим, что ему принадлежало уникальное судно. Речь идет о парусной яхте Black Pearl, которая движется благодаря ветряной и солнечной энергии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости