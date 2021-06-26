Власти Брянской области объявили о введении в регионе обязательной вакцинации некоторых жителей

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26 июня 2021, 18:01 Источник: Брянские Новости

pixabay.com

В Брянской области начинает действовать обязательное вакцинирование граждан. Оно затронет людей, которые трудятся в некоторых отраслях.

К такому решению местные власти пришли из-за увеличения в регионе числа случаев инфицирования COVID-19. По данным пресс-службы областного правительства, в регионе обяжут прививаться граждан, работающих в торговле, на транспорте, на предприятии общепита.

Также прививки должны будут делать в обязательном порядке работники здравоохранения, образования, театров, зрелищных, развлекательных мероприятий, досуга. Кроме того, вакцинироваться должны будут граждане, которые трудятся в кино- и концертных залах, в сфере культуры, социальной защиты, на объектах детского досуга, работники массовых спортивных и физкультурных мероприятий.

В пресс-службе добавили, что прививку от коронавируса будут обязаны делать сотрудники местных органов власти, подведомственных организаций, муниципальные, государственные служащие, граждане, работающие в МФЦ, отделениях почтовой связи, финансовых учреждениях.

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