Исполняющему обязанности мэра Владивостока Шестакову сделали прививку «Спутником V»
26 июня 2021, 17:17
На территории Приморья вакцину от COVID-19 ввели порядка 205 000 жителей. Привился от коронавирусной инфекции в том числе и.о. главы Владивостока Константин Шестаков.
По его словам, COVID-19 он переболел в ноябре минувшего года, однако теперь решился на вакцинацию, поскольку у него специалисты отметили снижение количества антител. На своей странице в соцсетях Шестаков призвал россиян беречь свое здоровье и здоровье родных.
Напомним, что на днях российским препаратом “Спутник V” привился глава Приморья Олег Кожемяко. Прививку от коронавирусной инфекции сделала также его супруга. За весь период пандемии в данном регионе коронавирус обнаружили у 46300 человек, прививку от COVID-19 сделали 205 970 человек. Такие цифры актуальны на 26 июня.
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